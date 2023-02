Anzeige

FC Bayern: Bayerns neues Traumduo? Thomas Müller & Jamal Musiala mit Fingerzeig für die Zukunft!

Christopher Michel, Kerry Hau

Der FC Bayern München hat den FSV Mainz 05 im DFB-Pokal überrollt. Ein Grund: Jamal Musiala und Thomas Müller können es auch miteinander.

Nach drei Remis in Serie zeigte der FC Bayern München im Pokalduell in Mainz eine starke Leistung und zog nach einem hochverdienten 4:0 ins Viertelfinale ein.

Eine Schlüsselszene gab es bereits nach 30 Minuten: Nach einer tollen Kombination spielte Thomas Müller seinen Kollegen Jamal Musiala traumhaft schön frei, der technisch feine, schnörkellose Abschluss des 19-Jährigen schlug unhaltbar über den Innenpfosten zum 2:0 ein.

Müller oder Musiala? Sie beweisen: Das geht auch zusammen! (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Nagelsmann begeistert von Musiala: „Weltklasse“

Trainer Julian Nagelsmann lobte am SPORT1-Mikrofon: „Thomas ist ein wichtiger Spieler für uns. In einer solchen Partie brauchen wir verantwortungsvolle Spieler, die lenken und coachen.“

Musiala, der sich wie Müller im Zentrum am wohlsten fühlt und daher immer als direkter Konkurrent Müllers für die Startelf galt, sei gar „Weltklasse“ gewesen: „Jamal war fleißig ohne Ende, er hatte tolle Dribblings und hat ein Weltklassetor erzielt.“ So schnell kann sich der Wind im Fußball drehen.

Nach dem Remis gegen Köln vor einer Woche gab es von Nagelsmann noch Kritik am Offensivmann: „Wir haben mit Jamal eine tausendprozentige Chance, wo wir einfach klarer sein müssen in so einer Situation. Klarer abschließen.“

Nagelsmann mit Sonderlob für Musiala

Die Leichtigkeit war in den ersten Partien etwas abhandengekommen bei Musiala, auch an ihm hat die enttäuschend verlaufende WM in Katar wohl noch etwas genagt.

Hainer schwärmt von Musiala

Es sagt andererseits aber auch alles über dessen großes Talent aus, wenn nach drei eher mäßigeren Partien bereits über eine Leistungsdelle oder ein Minitief bei einem solch jungen Spieler gesprochen wird. Die Erwartungshaltung an ihn ist riesengroß.

Musiala selbst erklärte: „Wenn ich eine schlechte Phase habe, dann habe ich das Selbstvertrauen, dass die gute Leistung wieder kommt.“ In Mainz tänzelte er wie gewohnt elegant durch die gegnerischen Abwehrreihen und ließ dem Gegner kaum eine Möglichkeit, an den Ball zu kommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Präsident Herbert Hainer schwärmte: „Jamal hat technische Fähigkeiten wie kaum ein Zweiter. Er ist ein junger Spieler, der noch dazulernt. Aber sein Potenzial ist riesig.“ Der Treffer habe ihm gutgetan: „Er war zuletzt nicht überragend. Gegen Mainz hat man aber gesehen, zu welcher Leistung er fähig ist. So ein junger Spieler wird immer mal wieder Leistungsschwankungen haben. Jamal ist aber einer der besten Fußballer, die wir im Kader haben.“

Müller geht gegen Mainz voran

Ein Mitspieler wie Müller kann Musiala den nötigen Halt in schwierigen Situationen geben. Es sind die zwei Generationen im Kader des FC Bayern: Dort Jamal Musiala, der noch so vieles vor sich hat und ganz am Anfang einer großen Karriere steht.

Auf der anderen Seite Thomas Müller, der mit seinen 33 Jahren bereits alles erlebt hat und dennoch nicht nachlässt. So ist der Weltmeister von 2014 ein echtes Vorbild.

Wie sehr ihn die Remis-Serie genervt hat, zeigte sich nach Spielschluss. Müller - zigmaliger Titelgewinner - war nach einem Erfolg in Mainz sichtlich erleichtert: „Wir sind glücklich und froh über die Art und Weise, wie wir diesmal gespielt haben. Man hat in der Kabine in den Gesichtern ein Lachen und Zufriedenheit gesehen. Es hat sich gelohnt, dass wir geackert haben.“

Müller und Musiala: Es klappt auch gemeinsam

Nachdem der Angreifer in den ersten beiden Partien des Jahres noch von der Bank kam, meldete er sich bei seinen zwei Startelfeinsätzen mit zwei Assists zurück. In dieser Verfassung ist Müller weiterhin kaum zu ersetzen für Nagelsmann.

Mit ihm und Musiala stehen dem Coach zwei Profis der Extraklasse zur Verfügung.