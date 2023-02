Transfer News: Panne bei Girondins Bordeaux - Taschenklau verhindert Last-Minute-Transfer

Bordeaux-Sportdirektor unterläuft die größte Transferpanne des vergangenen Wintertransfer-Fensters. Girondins-Präsident Lopez ist in Erklärungsnot.

Der Deadline-Day hat seine eigenen Gesetze, wie schon der in letzter Minute geplatzte Isco-Transfer zu Union Berlin bewies. Telefax-Pannen sind in Zeiten der Smartphones nahezu ausgeschlossen. Knifflig kann es aber auch dann werden, wenn eine der beiden Wechsel-Parteien vor Ort verhandeln will. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)