Darts Premier League: SPORT1 präsentiert "MADHOUSE - Die Darts Show" auf YouTube und Facebook - das sind die Gäste

Pünktlich zum Start der Darts Premier League startet SPORT1 das neue Format „MADHOUSE – Die Darts Show“, in dem Jana Wosnitza und Basti Schwele als Moderatoren fortan jeden Donnerstag ab 18.00 Uhr auf YouTube und Facebook den anstehenden Spieltag einläuten.

Zum Auftakt ist Handball-Nationalspieler Timo Kastening mit an Bord, zugeschaltet wird Darts-Weltmeister Michael „Bully Boy“ Smith kurz vor seinem Start bei der Premier League. (die Premier League Darts 2023, Do., ab 20 Uhr LIVE im TV und Stream auf SPORT1) ?

Dazu ist auch die Darts-Community aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen.

Die Gäste in MADHOUSE - Die Darts Show am 02. Februar 2023:

Der Verband PDC wird den Modus des vergangenen Jahres beibehalten: Dabei spielt jeder gegen jeden jeweils zweimal. Am 8. und am 16. Spieltag werden die Spielpaarungen dann über die entsprechenden Tabellenplatzierungen ermittelt. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)