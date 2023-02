Nordische Kombination: Bittere Nachricht für Wintersport-Dominator

Urlaub statt Weltcup: Der gesundheitlich angeschlagene Kombinierer-Star Jarl Magnus Riiber verzichtet am Wochenende auch auf die beiden Wettkämpfe in Oberstdorf.

Riiber genoss stattdessen ein paar freie Tage mit Töchterchen Ronja (2) und Freundin Sunna in Seefeld/Tirol. "Der erste Winterurlaub meiner Karriere war ganz schön", schrieb er bei Instagram, nun stehe ein Gesundheitscheck in Oslo und die Vorbereitung auf die WM in Planica (21. Februar bis 5. März) an.