Mit neuem Look! Aufstrebender Star meldet sich bei AEW Dynamite zurück

In einer actionreichen Episode von AEW Dynamite holt sich Samoa Joe seinen TNT-Titel zurück, wird dann aber böse überrascht. Der Ex-Partner von WWE-Star Gunther gibt ein Gastspiel.

Titelwechsel nach einem wilden und brutalen Hauptkampf, ein aufstrebender Star im neuen Look zurück: In der Woche nach dem spektakulären WWE Royal Rumble fährt auch Konkurrent AEW die Action hoch.

Bei der TV-Show Dynamite holte sich Schwergewicht Samoa Joe in einem Match ohne Disqualifikationen den vor einigen Wochen an Darby Allin verlorenen TNT Title zurück, wurde dann jedoch von einem alten Rivalen heimgesucht: Ex-Champion Wardlow - Ende des vergangenen Jahres von Joe besiegt und um seine langen Haare gebracht - feierte unter dem Jubel der Fans seine Rückkehr.

Samoa Joe wieder TNT Champion - Wardlow ist zurück!

„Mr. Mayhem“ prügelte - nun mit akkurat geschnittener Kurzhaarfrisur - auf den „King of Television“ ein, bis der sich entzog, als Wardlow seine Powerbomb ansetzte. Wardlow ließ seine Wut dann an den herbeieilenden Security-Kräften aus.

Es sieht alles danach aus, als ob die Ex-Partner Joe und Wardlow - im vergangenen Herbst von dem früheren Independent-Phänomen, TNA-Star und Brock-Lesnar-Rivalen bei WWE verraten - auf ein erneutes Titelduell zusteuern. Am 5. März steht der Pay Per View Revolution an, für den AEW auch sonst schon einige Weichen stellte.