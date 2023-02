Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der 1. FC Union Berlin will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen den 1. FSV Mainz 05 ausbauen. Letzte Woche gewann der 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC mit 2:0. Somit belegt Union mit 36 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Am letzten Samstag holte der FSV drei Punkte gegen den VfL Bochum 1848 (5:2). Nachdem das Hinspiel mit 0:0 ohne Treffer über die Bühne ging, soll das Rückspiel ereignisreicher werden.

Gegenwärtig rangiert Mainz auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Saison der Mannschaft von Bo Svensson verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat der Gast sechs Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen verbucht. Die volle Punkteausbeute sprang für den 1. FSV Mainz 05 in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.