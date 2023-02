Bundesliga: 1. FC Köln – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag bekommt es der FC mit Leipzig zu tun, einem Kontrahenten, der den Erfolg zuletzt gepachtet hatte. Gegen den FC Schalke 04 war für Köln im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Letzte Woche siegte RB gegen den VfB Stuttgart mit 2:1. Somit belegt RB Leipzig mit 35 Punkten den dritten Tabellenplatz. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 2:2.

Gegenwärtig rangiert der 1. FC Köln auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Fünf Siege und sieben Remis stehen sechs Pleiten in der Bilanz des Heimteams gegenüber. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart lediglich einmal die Optimalausbeute.