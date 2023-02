Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr)

Die Hertha konnte in den letzten drei Spielen nicht punkten. Mit Frankfurt wartet am Samstag auch noch ein starker Gegner. Gegen den FC Bayern München kam Eintracht Frankfurt im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Hertha BSC musste sich im vorigen Spiel dem 1. FC Union Berlin mit 0:2 beugen. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?

Mit 32 Punkten auf der Habenseite steht die Eintracht derzeit auf dem sechsten Rang. Offensiv konnte den Gastgebern in der Bundesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 37 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Das bisherige Abschneiden der Elf von Trainer Oliver Glasner: neun Siege, fünf Punkteteilungen und vier Misserfolge. Neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für Frankfurt dar.

Auf des Gegners Platz hat die Hertha noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst vier Zählern unterstreicht. Momentan besetzen die Gäste den ersten Abstiegsplatz. Wer die Mannschaft von Sandro Schwarz als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 40 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Der Angriff ist bei Hertha BSC die Problemzone. Nur 20 Treffer erzielte die Hertha bislang. Drei Siege, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen stehen bis dato für Hertha BSC zu Buche. In den jüngsten fünf Auftritten brachte die Hertha nur einen Sieg zustande.