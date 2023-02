DFB-Pokal: Müller beim Pokaltriumph auf Rekordjagd

In Leipzig (1:1) und gegen Köln (1:1) fehlte der Nationalspieler in der Bayern-Startelf, und als er gegen Frankfurt (1:1) beginnen durfte, blieb er blass. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Müller: „Wenn man sieht, welches Personal wir haben...“

„Wenn man sieht, welches Personal wir haben, auch was da noch draußen auf der Bank gelauert hat, dann ist das stark. Jeder will bei uns Minuten sammeln, jeder will seinen Stempel aufdrücken. An sich sind wir positiv gestimmt. Wir dürfen uns aber nicht von einem guten Ergebnis gleich wieder in die Gemütlichkeit singen lassen.“