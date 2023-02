Auch BVB irritiert vom Transfer-Irrsinn! Wie Chelsea bei Enzo Fernandez & Co. ein Schlupfloch nutzt

Mehr Ausgaben als ganze Bundesliga: Chelsea-Irrsinn in neuer Dimension

Der FC Chelsea beendet seine aberwitzige Shoppingtour mit einem Rekordtransfer. Für die Blues scheint kein Preis zu hoch, was kritisch beäugt wird. Doch der Klub nutzt ein Schlupfloch.

Dabei hatte sich dieser den größten Knall für das Ende der Transferperiode aufgehoben: Weltmeister Enzo Fernandez kommt von Benfica Lissabon an die Stamford Bridge - für die Rekordsumme von 121 Millionen Euro. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Geld spielt dort keine Rolle“, sagte Kehl bei Sky . Und tatsächlich schmissen die Londoner im Winter mit den Scheinen nur so um sich. Fernandez für 121 Millionen, der Ukrainer Michailo Mudryk für bis zu 100 Millionen Euro, das Talent Noni Madueke für bis zu 35 Millionen.

Seit der Übernahme des amerikanischen Milliardärs Todd Boehly im Mai scheint es an der Stamford Bridge keine Limits mehr zu geben.

BVB-Boss Watzke verteidigt Bundesliga-Weg

„Wir müssen unser Geld hier auf eine andere Art und Weise einfach verdienen“, sagte Kehl, der mit seinem Klub „nicht in der Lage“ sei, solche Transfers umzusetzen. Sein BVB-Boss Hans-Joachim Watzke reagierte gelassen.

„Wir gehen in Deutschland unseren eigenen Weg. Wir haben die meisten Zuschauer, bei uns fallen die meisten Tore, wir haben eine demokratische Kultur in den Ligen und die niedrigsten Eintrittspreise“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Welcher Weg der richtige ist, wird sich erst in zehn, zwanzig Jahren entscheiden.“