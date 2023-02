EuroLeague: Alba verliert viertes Spiel in Folge

Pleite für Alba Berlin in der EuroLeague © FIRO/FIRO/SID

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague die vierte Niederlage in Serie kassiert. Ohne Nationalspieler und Leistungsträger Maodo Lo, der wegen einer Knieverletzung pausieren musste, verlor das Team von Trainer Israel Gonzales gegen den französischen Topklub AS Monaco deutlich mit 84:102 (36:51).