Ligue 1: Horror-Abend für Mbappé gegen Montpellier! Einsatz gegen Bayern in Gefahr?

Bereits in der 8. Minute stand der 24-Jährige im Mittelpunkt: Nach einem Foul an Sergio Ramos gab es Elfmeter für PSG. Mbappé lief an - und scheiterte an Montpellier-Keeper Benjamin Lecomte. Der 31-Jährige, der bei den Südfranzosen die Nachfolge des zu Borussia Mönchengladbach gewechselten Jonas Omlin, angetreten hatte, fischte den Ball aus dem vom Keeper aus gesehenen rechten Eck. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)