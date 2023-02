League Cup: Kein Sabitzer-Debüt! Deshalb darf United-Neuzugang im Pokal nicht spielen

So schwer tat sich Sabitzer bei den Bayern

Nur einen Tag nachdem die Red Devils den überraschenden Last-Minute-Transfer von Bayerns Marcel Sabitzer eingetütet haben, steht am Mittwochabend das nächste Pflichtspiel auf dem Programm - und das ist kein unwichtiges.

Sabitzer nicht im Kader

Die Ausgangslage für den englischen Rekordmeister ist eine sehr gute: Das Hinspiel vor einer Woche in Nottingham gewann United mit 3:0. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Als Grund gab der Klub an, dass der Österreicher seinen Visa-Prozess noch abschließen muss. Die nächste Chance bietet sich Sabitzer am Samstag, wenn sein neuer Klub in der Premier League gegen Crystal Palace antritt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)