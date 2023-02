Sorge um RB-Fan überschattet Leipzigs Viertelfinaleinzug

DFB-Pokal-Spezialist RB Leipzig hat an einem getrübten Abend die nächste Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung genommen.

Bedrückte Stimmung, verhaltener Jubel: DFB-Pokal-Spezialist RB Leipzig hat an einem getrübten Abend die nächste Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung genommen. Die Sachsen gewannen am Mittwochabend das von einem medizinischen Notfall überschattete Achtelfinale gegen den schwachen Bundesliga-Rivalen TSG Hoffenheim mit 3:1 (2:0) und brauchen noch zwei Siege für die vierte Finalteilnahme in fünf Jahren.