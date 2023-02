Ist Bayern-Neuzugang Joao Cancelo auch ein Spieler für FIFA 23?

Beinahe aus dem Nichts gaben der FC Bayern München und Manchester City den Wechsel von Joao Cancelo an die Säbener Straße bekannt. Der Portugiese ist für seine Vielseitigkeit berühmt, doch was taugt er in FIFA 23 und wie kann er ein Bayern-Team unterstützen?

Auch diejenigen, die mit einer Münchner Mannschaft in FIFA Ultimate Team an den Start gehen, dürfen sich freuen. Joao Cancelo verfügt bereits über mehrere verschiedene FUT-Karten, darunter auch eine, die im Umfeld der Team-of-the-Year-Karten angesiedelt ist.

Schon in der Basis-Variante sehr stark

Was taugt Joao Cancelo eigentlich in FIFA 23?

Joao Cancelo einer der Besten?

Im Gegensatz zu Dortmunds Jude Bellingham gelang es Joao Cancelo nicht, sich in das Team of the Year zu spielen, findet aber in dessen Umfeld dennoch Erwähnung. In der Form der sogenannten „honorable TOTY“-Karte, verfügt der Neu-Bayer über einen Gesamtwert von 91 Punkten. Hier wurde bei allen Werten ordentlich an der Schraube gedreht.