Formel 1: Neue Chance für Mick Schumacher! Mercedes-Pilot darf auch für McLaren fahren

Formel 1 in Deutschland: "Sportart am absoluten Tiefpunkt"

„McLaren wird in der F1-Saison 2023 auf Mick Schumacher als Reservefahrer zurückgreifen können, als Teil unserer Vereinbarung mit Mercedes. Willkommen in der Familie, Mick“, schrieb McLaren auf Twitter . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Formel 1: Schumacher könnte für McLaren oder Mercedes fahren

Bei Mercedes ist der Deutsche, der am vergangenen Wochenende noch beim Race of Champions angetreten war , etatmäßiger Ersatzfahrer für George Russell und den mehrfachen Weltmeister Lewis Hamilton. ( NEWS: Schumacher erklärt Mercedes-Rolle )

Zusammenarbeit mit Ex-Ingenieur seines Vaters Michael

Nun geht der Blick auf nur noch nach vorn: „Ich werde mich in diesem sehr wettbewerbsintensiven und professionellen Umfeld voll einbringen und in der kommenden Saison bei allen Rennen sein, um mich so zu positionieren, dass ich 2024 wieder in der Startaufstellung stehe“, sagte Schumacher mit Blick auf die anstehende Zeit bei Mercedes.