Ökonom: Englische Ablösesummen ein Problem für Bundesliga

Die aberwitzigen Ablösesummen, die Fußball-Klubs aus der englischen Premier League zahlen, haben deutliche Auswirkungen auf den gesamten Markt. Dieser Auffassung ist der Sportökonom Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule in Köln. "Durch diese hohe Zahlungsbereitschaft in England werden auch die Durchschnittspreise ein Stück weit nach oben gehoben", sagte Breuer dem SID am Mittwoch.