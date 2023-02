FC Bayern: Wird das noch was bei Bayern mit Gravenberch und Nagelsmann?

Trainer Julian Nagelsmann lässt Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch in Bayerns Startelf weiter außen vor. Schafft der Niederländer noch den Durchbruch? Die Situation ist schwierig - zumal womöglich bald ein neuer Trainer-Liebling kommt.

Nach drei Unentschieden ist die Stimmung an der Säbener Straße äußerst angespannt. Abseits der sportlichen Situation ist die Lage auch bei einer Personalie verzwickt. Im Mittelpunkt: Neuzugang Ryan Gravenberch, auf den Julian Nagelsmann gegen Frankfurt erneut in der Startelf verzichtete. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In der Bundesliga wartet der 20-Jährige somit weiter auf ein Startelf-Debüt, wurde dort bislang in allen seinen zwölf Einsätzen nur eingewechselt. Der Grund dafür - ein größeres Fragezeichen.

Denn der Niederländer empfahl sich zuletzt vor allem nach seiner Einwechslung gegen den FC Köln für höhere Aufgaben. In der Halbzeit kam er für den angeschlagenen Leon Goretzka in die Partie und bewies seine Qualität, orchestrierte im Mittelfeld neben Joshua Kimmich das Spiel und war einer der wenigen Münchner, die positiv auffielen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Gravenberch verpasste WM in Katar

Verständlicherweise stellte ihm Nagelsmann in Folge einen Startelf-Einsatz in Aussicht: Es sehe danach aus, dass Gravenberch beginnen werde. Doch ließ er den Ex-Ajax-Profi für 70 Minuten auf der Bank schmoren, auch wenn er es „mehr als verdient hätte, zu spielen“, wie Nagelsmann vor der Partie am Mikrofon von Sky betont hatte. Er sei ein „Härtefall“. (DFB-Pokal: Mainz 05 - FC Bayern ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)