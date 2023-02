Sport-Moderatorin im Babyglück! Laura Papendick erwartet erstes Kind

„Ich freue mich sehr darauf und bin schon jetzt gespannt, was die Zukunft an neuen Abenteuern für uns als Familie bereithält“, zitiert der Sender die 34-Jährige.

Die Moderatorin, die zwischen 2019 und 2021 für SPORT1 arbeitete, hatte auf Instagram die freudige Botschaft mit ihren Followern geteilt. „Wenn aus Liebe Leben wird. Die Vorfreude ist riesig“, formulierten sie und ihr Partner unter einem kurzen Videoclip, in dem Papendick unter anderem ein Ultraschallbild in die Kamera hält.

Seit Sommer 2021 ist die Journalistin mit dem früheren „Bachelorette“-Gewinner Alexander Hindersmann liiert. Am 12. August des vergangenen Jahres feierten beide ihren ersten Jahrestag.

Zu diesem Anlass hatte Hindersmann bei Instagram geschrieben: „Wahnsinn wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Ein Jahr voller Erlebnisse, die uns zusammengeschweißt haben. Die uns wachsen lassen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin stolz auf dich, auf uns als Team. Danke dass du mir zeigst, was Liebe bedeuten kann.“