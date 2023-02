FC Bayern: Joao Cancelo - ein Weltklasse-Mann für die Lahm-Lücke

Er winkte, klatschte, reckte die Hände dankbar in die Höhe - und das ganze Stadion erhob sich: Am 20. Mai 2017 verließ Philipp Lahm die Fußball-Bühne und mit ihr den FC Bayern.

„Unser Kapitän, der alles erreicht hat. Ein Münchner, einer von uns. Danke, Philipp Lahm!“, schrie Stadionsprecher Stephan Lehmann in der Allianz Arena an jenem strahlenden Frühsommertag in der bayerischen Landeshauptstadt ins Mikrofon. Gänsehaut pur bei über 70.000 Zuschauern vor Ort. Und bei Millionen Bayern-Fans an den Bildschirmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)