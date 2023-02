Anzeige

Mit fast 56! Ältester Fußballprofi der Welt wechselt nach Portugal Ältester Fußballprofi nach Portugal

Kazuyoshi Miura wechselt nach Portugal © Imago

SID

Kazuyoshi Miura, der älteste Fußballprofi der Welt, setzt seine jahrzehntelange Spielerkarriere fort und wechselt zu einem portugiesischen Zweitligisten.

Auch mit fast 56 Jahren ist immer noch nicht Schluss: Kazuyoshi Miura, ältester Fußball-Profi der Welt, setzt seine jahrzehntelange Spielerkarriere fort und wechselt per Leihe vom FC Yokohama zum portugiesischen Zweitligisten UD Oliveirense. Dies gaben beide Parteien am Mittwoch bekannt.

"Obwohl dies ein neuer Ort für mich ist, werde ich hart daran arbeiten, allen die Art von Spiel zu zeigen, für die ich bekannt bin", sagte der Japaner.

Zuvor hatte der 55-Jährige bereits bei Vereinen in Brasilien, Japan, Italien, Kroatien und Australien gespielt. In der vergangenen Saison war Miura leihweise für den japanischen Viertligisten Suzuka Point Getters, der von seinem Bruder Yasotoshi trainiert wird, aufgelaufen. An seinem neuen Verein Oliveirense hält die Muttergesellschaft von Yokohama eine Mehrheitsbeteiligung.

Miura spielte bereits 37 Saisons

Miura, in seiner Heimat als "King Kazu" bekannt, war 1982 aus Japan nach Brasilien gezogen und debütierte vier Jahre später beim FC Santos. Als Profi hat der Angreifer, der am 26. Februar 56 Jahre alt wird, 37 Saisons gespielt. Seine Karriere beenden will Miura wohl erst mit 60.