NFL: Brady-Hammer - Der GOAT macht endgültig Schluss

Ein Jahr nach seinem ersten Rücktritt tut es Tom Brady erneut: Via Twitter verkündet er zum zweiten Mal sein Karriereende. diesmal soll es endgültig sein.

Wie der siebenmalige Super-Bowl-Champion seine Fans via Twitter wissen ließ, beendet der 45-Jährige seine Karriere als Football-Spieler.

Wie er in dem Video erklärt, ist es diesmal ein Rücktritt ohne Wiederkehr. „Ich trete endgültig zurück“, sagt ein sichtlich angefasster Brady in die Kamera.

Aus diesem Traum wurde nichts. In der aktuellen Saison scheiterte er mit den Tampa Bay Buccaneers im Wild Card Game an den Dallas Cowboys.

Es war bereits nach dieser Pleite viel über die Zukunft Bradys spekuliert worden. Auch eine weitere Karriere an einem anderen Ort stand immer wieder im Raum. US-Medien berichteten, mindestens drei Mannschaften haben Interesse an Brady. Darunter sollen auch die Las Vegas Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson sein.

Brady selbst schien in dieser Phase ebenfalls noch ratlos zu sein. „Wenn ich verdammt noch mal wüsste, was ich tun werde, dann hätte ich‘s verdammt noch mal schon getan“, erklärte der siebenmalige Super-Bowl-Sieger in einem Podcast.