FA Cup: Fünfligist Wrexham verpasst Pokal-Sensation haarscharf - Hollywood-Star und Eigentümer Reynolds flippt aus Pokal-Irrsinn um Fünftligisten

Erfolg im FA-Cup! Hollywood-Star flippt auf Tribüne aus

Ljubo Herceg

Im FA Cup sieht Fünftligist AFC Wrexham lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Doch in der Nachspielzeit kassiert der Klub von Hollywood-Star Ryan Reynolds noch den bitteren Ausgleich und verpasst DIE Pokal-Sensation!

Es hätte DIE Pokal-Sensation schlechthin sein können!

Doch Hollywood-Star und Eigentümer Ryan Reynolds erlebte auf der Tribüne des Racecourse Ground die ganze Bandbreite an Emotionen. (NEWS: Hollywood-Star Reynolds macht den drittältesten Verein der Fußballgeschichte weltberühmt)

Erst musste er tatenlos zusehen, wie sein Klub, der AFC Wrexham, einen Rückstand aufgeholt hatte, dann gegen den englischen Zweitligisten und Top-Favoriten Sheffield United sogar zweimal in Führung gegangen war – und letztlich in der Nachspielzeit doch noch den bitteren Ausgleich in der 4. Runde des FA Cup kassiert hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des FA Cup)

Dabei verzagte Reynolds immer wieder auf der Tribüne, jubelte dann ausschweifend und sprang vor Glück hin und her, und konnte letztlich nur noch die Hände vor sein schockiertes Gesicht schlagen, als sich der walisische Fünftligist in der 90.+3 durch John Egan noch den Ausgleich zum 3:3 einfing.

Damit müssen die Red Dragons gegen Sheffield noch einmal in einem Wiederholungsspiel an der Bramall Lane antreten. Doch der Reihe nach. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Reynolds-Klub sorgt im FA Cup für Aufsehen

Der Tabellenführer der National League, der fünfthöchsten Liga in Großbritannien, geriet bereits in der zweiten Spielminute durch Oliver McBurnie früh in Rückstand, aber Wrexham gab nicht auf und kämpfte sich wieder zurück.

Mit einem Doppelschlag von James Jones (50.) und Thomas O‘Connor (61.) gingen die Waliser im zweiten Durchgang sogar in Führung und schnupperten erstmals an der Pokal-Sensation.

Doch der Meisterschaftskandidat der Championship glich kurz danach durch Oliver Norwood (65.) aus und ließ die walisischen Heim-Fans wieder verstummen. So auch Reynolds, der es im VIP-Bereich nicht fassen konnte. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Als schließlich Sheffields Daniel Jebbison (71.) wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz flog und Paul Mullin (86.) den krassen Außenseiter kurz vor Schlusspfiff ein zweites Mal in Front schoss, brachen im mit 10.771 Zuschauern ausverkauften Racecourse Ground alle Dämme! Die Pokal-Sensation war zum Greifen nahe.

Wrexham-Besitzer Reynolds schrie deshalb auch seine pure Freude auf den Rängen heraus. Die Spieler jubelten ausschweifend auf dem Rasen, während Coach Phil Parkinson an der Seitenlinie sein Team versuchte zu beruhigen und zur Konzentration ermahnte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Sheffield schockt krassen Außenseiter in der Nachspielzeit

Doch anstatt gegen die nur noch zu zehnt spielenden Gäste das Pokal-Wunder wahr zu machen, schockte Sheffield, das von 2020 bis 2022 noch in der Premier League spielte, die Heimmannschaft und erkämpfte sich mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit durch Egan ein Wiederholungsspiel im FA Cup. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Mullin, der dachte, er hätte den Siegtreffer erzielt, sagte der BBC nach dem Spiel: „Ich bin sehr enttäuscht. Mit einem der letzten Schüsse des Spiels - aus einem Standard - ein Gegentor zu kassieren, ist wirklich bitter. Ich fand, dass wir das ganze Spiel über die bessere Mannschaft waren, Chancen kreiert haben und bei Kontern gefährlich waren. Wir haben nur wenig zugelassen.“

Gleichzeitig betonte Wrexhams Angreifer aber: „Ich bin so stolz auf alle. Wir haben so hart gearbeitet, um hierher zu kommen. Wir sind mit der Überzeugung ins Spiel gegangen, dass wir gewinnen können, und wir hatten einen Match-Plan. Leider hat sich das nicht ganz ausgezahlt, aber ich denke, wenn sich morgen der Staub gelegt hat, werden wir stolz darauf sein.“ (NEWS: Alles Wichtige zum internationalen Fußball)

Und wer weiß, vielleicht sind ja aller guten Dinge drei? Im Wiederholungsspiel haben die Red Dragons nach zweimaliger Führung nun ein drittes Mal die Chance, die Pokal-Sensation perfekt zu machen.

„Das war eines der aufregendsten Dinge, die ich je gesehen habe. Vielen Dank an jeden einzelnen Wrexham-Fan, der heute Abend gekommen war und an jeden Spieler, der sein Herz auf dem Platz gegeben hat“, so Reynolds nach dem bitteren Remis und schob aber nach: „Nichts ist hier unmöglich!“