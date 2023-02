Ingolstadt: Capretti wird neuer Trainer

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt ist auf der Suche nach einem neuen Trainer schnell fündig geworden. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, übernimmt Guerino Capretti ab sofort das Amt des scheidenden Cheftrainers Rüdiger Rehm, der am Dienstag entlassen wurde. Über die Vertragslaufzeit machten die Schanzer keine Angaben.

"Ich habe mit den Verantwortlichen des FCI sehr gute Gespräche geführt und große Lust darauf, ab heute die positive Trendwende einzuleiten", sagte Capretti, der bereits am Mittwoch sein erstes Training leiten wird. Der gebürtige Italiener stand bis Sommer 2022 beim damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden an der Seitenlinie, zuvor hatte er den SC Verl in die 3. Liga geführt.