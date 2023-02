Bundesliga: Gladbach-Fans haken Thema Eberl ab

Die einzige anerkannten Dachorganisation für Gladbach-Fans hatte Eberl im September in einem Offenen Brief unter anderem vorgeworfen, dass der Wechselwunsch zu RB Leipzig schon vor seinem Abgang bei der Borussia vor genau einem Jahr festgestanden habe. Eberl hatte dies vehement zurückgewiesen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

„Es gibt drei Wahrheiten ...“

"Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das besagt: 'Es gibt drei Wahrheiten - unsere, seine und die Wahrheit'", sagte Ludwig und fügte an: "Wir können nur das schildern, was wir gesehen haben." Den im Brief erhobenen Vorwurf der "Schauspielerei" rund um Eberls tränenreiche Pressekonferenz beim Abschied aus Gladbach verbesserte Ludwig in "Inszenierung".