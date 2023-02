Hertha verleiht Maolida nach Reims

Myziane Maolida (r.) wird an Stade Reims verliehen © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Offensivspieler Myziane Maolida an den französischen Erstligisten Stade Reims verliehen.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, werde der 23-Jährige bis zum Saisonende in seine Heimat ausgeliehen. Maolida war 2021 vom OGC Nizza nach Berlin gewechselt und kam in bislang 22 Pflichtspielen auf zwei Tore und eine Vorlage.