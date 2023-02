David Yan gewinnt Super MILLION$

Bei der jüngsten Ausgabe des Super MILLION$ bei GGPoker am Dienstagabend erlebte der Chipleader den kompletten Absturz. Den Turniersieg feierte am Ende einer der Top-Favoriten.

Im Gegensatz zur Vorwoche dauerte es diesmal lange, bis das Finale so richtig Fahrt aufnahm. Der erste ganz große Pot nach gut 50 Minuten Spielzeit führte aber direkt zum ersten Bustout. Tag 1-Chipleader Roger Tondeur hatte den Pot mit A♦️J♦️ eröffnet und die 3-Bet von Prinz mit A♣️A♠️ gecallt. Auf A♥️5♥️10♠️K♣️6♦️ zahlte der Franzose alle drei Einsätze, war am River All-in und als erster Spieler ausgeschieden.

Im weiteren Turnierverlauf nahm Yan Shortstack eeskaa aus Ukraine auf Platz acht vom Tisch, ehe die nächste Überraschung folgte. „just visiting“ war im Chipcount etwas zurückgefallen, ging dann per 4-Bet mit A♠️Q♦️ All-in und verlor den Coinflip gegen J♦️J♣️ von Yan. Platz sieben brachte dem Spieler aus Österreich $79.348 Preisgeld.

Zu dritt lag Yan mit 8,7 Millionen Chips weiter in Führung. Baldaso brachte es zu diesem Zeitpunkt auf 4,7 Millionen, Prinz auf 3,3 Millionen.

Der Bonner versucht es dann im Blindbattle gegen Yan mit einem Limp-Shove. Es kam zum Coinflip mit K♠️J♠️ gegen 8♠️8♦️ und auch dieser Coinflip endete zugunsten des Neuseeländers. Für Prinz blieb ein Preisgeld in Höhe von $209.936, das seine Winning beim Super MILLION$ verdoppelte. Beeindruckender ist die Tatsache, dass der WSOP Bracelet-Gewinner mit dieser Platzierung die Marke von $6 Million an Preisgeldern bei GGPoker knacken konnte.

Heads-up führte Yan deutlich mit 13 Million zu 3,6 Millionen von Baldaso, der sich lange Zeit gegen die Niederlage wehrte, nach einem gewonnen Pot aber immer wieder einen Rückschlag erlitt. So wie in der letzten Hand, die sich zu einem klassischen Cooler entwickelte.

Baldaso limpte 9♦️9♥️ am Button, Yan checkte im Big Blind K♣️5♣️, der Flop ging auf mit 9♣️7♦️10♣️. Der Pole spielte sein Set an, Yan check-callte mit dem Flushdraw. Dieses Muster wiederholte sich nach der Q♣️ am Turn, ehe die 2♣️am River alles änderte. Im Pot lagen zu diesem Zeitpunkt 2.312.000 Chips, Yan checkte seinen Flush und callte wenig später ohne zu zögern das All-in von Baldaso für 2.862.117 Chips.