NHL: Stützle überragt bei Senators-Sieg

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der NHL zum vierten Sieg in Folge geführt.

Die Kanadier gewannen dank vier Scorerpunkten des 21-Jährigen mit 5:4 bei den Montreal Canadiens, als Drittletzter der Atlantic Division sind die Play-off-Plätze aber in weiter Ferne.

Stützle traf zweimal selbst und bereitete zwei Treffer vor, für den Shootingstar waren es die Scorerpunkte 46 bis 49 in dieser Saison. „Ich denke, wir haben ziemlich gut angefangen, die ersten beiden Drittel so gespielt, wie wir wollten. Das dritte Drittel war dann nicht unser bestes Drittel, aber wir sind drangeblieben“, sagte Stützle, der seine Teilnahme an der WM im Mai zuletzt offengelassen hatte.