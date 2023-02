Bayern verleiht Sabitzer an Manchester United

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer auf den letzten Drücker an den englischen Rekordmeister Manchester United verliehen. Das teilten die Münchner in der Nacht zu Mittwoch mit. Demnach schloss sich der österreichische Nationalspieler bis zum Saisonende den Red Devils an, der Vertrag des 28-Jährigen in München läuft noch bis 2025.