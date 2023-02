Völler: "Argentinier nicht besser als wir"

Rudi Völler will in seiner neuen Rolle als Nationalmannschafts-Direktor die Vereine bei der Aufarbeitung von sportlichen Defiziten einbinden.

Rudi Völler will in seiner neuen Rolle als Nationalmannschafts-Direktor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Vereine bei der Aufarbeitung besonders von sportlichen Defiziten einbinden. "Der DFB", sagte Völler zu seinem Dienstantritt beim DFB am Mittwoch im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger, "ist nicht an allem schuld."