Ritter-Lang: "Hängen massiv hinterher"

Nationalmannschaft leistet großen Anteil an Wahrnehmung © AFP/GETTY IMAGES/SID/IRA L. BLACK

Karsten Ritter-Lang, Präsident von Turbine Potsdam, wünscht sich mehr Anerkennung für den Frauenfußball. "Wir hängen in Deutschland massiv hinterher, was die Wahrnehmung und Förderung des Frauenfußballs angeht", sagte er dem SID: "In anderen Ländern sind die Stadien voll, und die Spielerinnen sind Stars, da müssen wir hinkommen."