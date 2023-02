Bundesliga: Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert geht als Gewinner aus der Isco-Nummer

Der Wechsel von Isco zu Union Berlin scheitert an kurzfristigen neuen Forderungen der Berateragentur des Spaniers. So verpasst Union einen spektakulären Transfer - und macht damit vieles richtig.

Der Transfer von Francisco Román Alarcón Suárez, genannt Isco, in die Bundesliga zu Union Berlin wäre sicher einer der spektakulärsten überhaupt gewesen. Der Deal platzte allerdings im allerletzten Moment . Die Häme, die Union an mancher Stelle erntete, ist total unangebracht.

Gegenseitige Schuldzuweisung nach Isco-Aus

Die beiden Parteien schoben sich also gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Wer nun Recht hat? Es bleibt wohl für eine ganze Weile ein gut behütetes Geheimnis und ein kurioses Stück Bundesliga-Geschichte.

Fakt ist: Mit Isco gab es eine Einigung, weshalb der fünffache Champions-League-Sieger und ehemalige Real-Profi am Abend vor dem Deadline Day in Berlin gelandet war. In der Charité machte der vertraglose Weltstar (zuletzt Sevilla) den Medizincheck – doch bis zur Unterschrift kam es nicht mehr.

Ruhnert stellt klar: „Wir bleiben bei unserer Philosophie“

Im Nachhinein sollen die Berater des 30-Jährigen, so heißt es in Köpenick, an bestimmten Punkten im Vertrag (Klauseln und Gehalt) noch nachverhandelt und wohl gehofft haben, den Sensations-Zweiten aus der Bundesliga aufgrund des öffentlichen Drucks in die Knie zu zwingen. Doch die Eisernen machten ihrem Namen aller Ehre und blieben hart. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)