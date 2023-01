DFB-Pokal: Union Berlin trotzt Isco-Drama

Union Berlin feiert am Tag des Isco-Dramas den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Joker Kevin Behrens avanciert zum Helden.

Union zeigt Isco, was er verpasst!

Union Berlin hat am Tag des Dramas um eine mögliche Verpflichtung Iscos den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals gefeiert. Die Köpenicker besiegten den VfL Wolfsburg im heimischen Stadion an der alten Försterei mit 2:1 (1:1). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Durch die Niederlage reist auch die Mega-Serie von Wolfsburg-Coach Niko Kovac, der nach 16 Pokal-Siegen in Folge mal wieder als Verlierer vom Platz gehen muss.

Die Begegnung nahm früh an Fahrt auf, die Wolfsburg nutzen konnte: Gerhardt steckte auf Luca Waldschmidt durch, der auf Höhe des Elfmeterpunkts den Ball annehmen konnte und zur frühen Führung einschoss (5.).

In der zwölften Minute schlugen die Köpenicker jedoch postwendend zurück, der Ex-Wolfsburger Robin Knoche drückte völlig unbedrängt den Ball aus wenigen Metern über die Linie.

Behrens avanciert zum Helden

Union Berlin war in Folge dessen taktangebend, scheiterte durch Jordan Siebatcheu an der Latte (27.). Auch die zweite Hälfte gehörte den Berlinern. Die beste Chance hatte allerdings Ridle Baku, der an Rönnow scheiterte (68.).