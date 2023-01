Inter wollte Star des FC Bayern - doch Rekordmeister lehnte Angebot für Pavard ab

Nach SPORT1-Informationen wollte ein italienischer Topklub Benjamin Pavard am Deadline Day verpflichten. Doch nach stundenlangen Verhandlungen platzte der Deal.

Der Franzose ist unzufrieden mit seiner Situation und strebt einen Wechsel an. Das rief offenbar Inter Mailand auf den Plan. SPORT1 kann Informationen der L‘Equipe bestätigen, nachdem der Serie-A-Klub am Deadline Day versucht hat, den Weltmeister von 2018 in die Modemetropole zu locken.