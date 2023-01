Transfer News: Wende bei BVB-Profi Nico Schulz! Dortmund kann den Verteidiger nicht abgeben

BVB-Profi Nico Schulz wird die Schwarz-Gelben nun doch nicht verlassen. Ein Last-Minute-Wechsel am Deadline Day ist nach SPORT1-Informationen vom Tisch.

Schulz hatte beim BVB-Training am Nachmittag gefehlt, vieles schien auf einen Abschied hinauszulaufen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler schaffte es in diesem Jahr noch gar nicht in den Kader der Schwarz-Gelben, steht schon seit längerer Zeit auf der Verkaufsliste.