DFB-Pokal: Irre! Dem VfB Stuttgart unterläuft das Eigentor des Jahres

Konstantinos Mavropanos unterläuft im DFB-Pokal ein irres Eigentor. Der Grieche trifft aus rund 50 Metern ins eigene Tor - und bringt den VfB Stuttgart in Bedrängnis.

Konstantinos Mavropanos hat beim Stuttgarter Gastspiel in Paderborn im Achtelfinale des DFB-Pokals ( JETZT IM LIVETICKER ) das womöglich kurioseste Tor der laufenden Saison erzielt.

Der Grieche in Diensten des VfB kam in der vierten Minute nach einem Einwurf von Waldemar Anton an den Ball und wollte diesen zu seinem Keeper Florian Müller zurückspielen - doch sein Vorhaben scheiterte gewaltig! (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)