Transfer News: VfL Wolfsburg legt Veto bei Josuha Guilavogui ein - kein Wechsel im Winter

Wolfsburg-Profi Josuha Guilavogui wird bei diversen Klubs gehandelt. Doch der VfL legt ein Wechsel-Veto ein, will den 32-Jährigen nicht gehen lassen.

Bereits Mitte Januar berichtete SPORT1 vor einer grundsätzlichen Einigung des Spielers mit dem VfB Stuttgart. Der dortige Trainer Bruno Labbadia wollte seinen Ex-Schützling (arbeiteten einst zusammen in Wolfsburg) unbedingt ins Schwabenland holen. (ÜBERSICHT: Alle fixen Transfers der Bundesliga)

Kovac: „Stuttgart kein schlechter Klub“

Hintergrund: VfL-Sportchef Marcel Schäfer sieht im 32 Jahre alten Franzosen, der seit 2016 für die Grün-Weißen aufläuft, eine Identifikationsfigur. Guilavogui sei als Führungsspieler auch wichtig für die Kabine, so heißt es. Der Ex-Nationalspieler bleibt also in Wolfsburg!