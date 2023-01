Streit um Super League: Spanisches Gericht schützt Vereine

Die Befürworter einer Super League europäischer Fußballklubs haben wenige Wochen vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGh) einen juristischen Teilerfolg errungen. Das Provinzgericht in Madrid untersagte der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und dem Weltverband FIFA am Dienstag per einstweiliger Verfügung für die Dauer des Hauptverfahrens Sanktionen gegen die beteiligten Vereine.