34 Jahre nach Hillsborough: Polizei führt Kodex ein

Fans erinnern an die Opfer von Hillsborough © AFP/SID/LINDSEY PARNABY

In einer Erklärung entschuldigte sich Andy Marsh, Leiter der Berufsorganisation der Polizei in England und Wales, bei den Hinterbliebenen der 97 Opfer des Unglücks in Sheffield und räumte schwere Versäumnisse der Polizei ein.