FC Bayern: Blitz-Abschied von Marcel Sabitzer?

So kann sich Sabitzer einen Wechsel gut vorstellen, nahm am Dienstag nicht am Training der Bayern teil. ManUnited ist derweil auf der Suche nach einem Ersatz für den kurzfristig verletzten Christian Eriksen, der voraussichtlich bis mindestens in den April hinein ausfallen wird. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Allein: Kurz vor dem Abschluss steht der Transfer nicht und viel Zeit bleibt nicht mehr, um alles zu klären. Der Deadline Day endet in England am 31. Januar um 23.59 Uhr. (ÜBERSICHT: Alle fixen Transfers der Bundesliga)

Sabitzer vom FC Bayern zu Manchester United?

In München konnte Sabitzer bislang nicht wirklich Fuß fassen: In eineinhalb Spielzeiten beim deutschen Rekordmeister kommt er zwar auf 54 Pflichtspieleinsätze, den Großteil davon jedoch nur als Joker. So stand Sabitzer in der Bundesliga erst 15-mal in der Bayern-Startelf.