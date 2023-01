Anzeige

DFB-Pokal heute LIVE: Paderborn - Stuttgart, Union Berlin - Wolfsburg im TV, Stream, Ticker Gelingt Union der nächste Coup?

So abgeklärt spielt sich Union in die nächste Runde

SPORT1

Im DFB-Pokal stehen die ersten Achtelfinals an. Union Berlin hat dabei eine knifflige Aufgabe vor sich.

Vorhang auf für das Achtelfinale des DFB-Pokals!

Am Dienstagabend stehen werden die ersten beiden Viertelfinalisten gesucht. Los geht es mit der Partie SC Paderborn gegen den VfB Stuttgart. (DFB-Pokal: SC Paderborn - VfB Stuttgart, 18 Uhr im LIVETICKER)

DFB-Pokal heute: SC Paderborn - VfB Stuttgart

Während der Bundesligist in der Liga um den Klassenerhalt kämpft, ist der Zweitligist mittendrin im Aufstiegskampf. Viel Grund zur Freude hatten in jüngerer Vergangenheit allerdings beide Teams nicht. Stuttgart wartet seit vier Spielen auf einen Sieg, Paderborn gewann am vergangenen Wochenende erstmals nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie.

„Wir werden unser letztes Hemd auf dem Platz lassen. Schließlich geht es um viel Geld und ein tolles Gefühl“, betonte Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok vor dem Duell mit den Schwaben: „Wir freuen uns auf eine magische Nacht.“

Die Mannschaft von Bruno Labbadia sei „besser besetzt als wir“, so Kwasniok: „Neben der individuellen Qualität verfügt Stuttgart über Wucht in der Defensive und schnelles Umschalten.“ Dennoch wollen die Paderborner, die in der Runde zuvor schon in Werder Bremen einen höherklassigen Gegner aus dem Pokal gekickt hatten, dagegenhalten.

Stuttgart-Trainer Bruno Labbadia hat gehörigen Respekt vor dem vermeintlichen Underdog. „Paderborn ist eine Spitzenmannschaft in der 2. Bundesliga und hat Werder Bremen aus dem Pokal geworfen“, sagte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz am Montag: „Wir wissen, dass es eine heiße Herausforderung wird.“

DFB-Pokal LIVE: Hier können Sie die Achtelfinal-Partien verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: DFB-Pokal Liveticker auf SPORT1.de

Trotz Tabellenplatz 15 gehe man als Favorit in die Partie, sagte Labbadia. Nach zwei Remis und der jüngsten 1:2-Niederlage bei RB Leipzig wartet der 56-Jährige seit seiner Rückkehr im Winter noch auf den ersten Pflichtspielsieg mit seiner Mannschaft. Das soll sich am Dienstag ändern. „Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen“, betonte Labbadia. Dabei müssen die zuletzt mit Personalsorgen geplagten Schwaben weiterhin auf den portugiesischen Stürmer Tiago Tomas (Einriss in der Bauchmuskulatur) verzichten.

Zuletzt standen die Stuttgarter in der Saison 2015/16 in der Runde der letzten Acht. Die letzte Finalteilnahme gelang drei Jahre zuvor - mit Labbadia als Trainer (2:3 gegen Bayern München).

DFB-Pokal: Union Berlin - VfL Wolfsburg

Am Dienstagabend treffen außerdem noch zwei der formstärksten Bundesliga-Teams aufeinander. Union Berlin empfängt im Kampf um das Viertelfinale den VfL Wolfsburg. (DFB-Pokal: Union Berlin - VfL Wolfsburg, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Während die Berliner mit drei Bundesliga-Siegen ins Jahr 2023 gestartet sind und sich zum Bayern-Jäger Nummer eins aufgeschwungen haben, kassierten die Wölfe nach zwei Siegen zum Start und insgesamt sechs Siegen am Stück am vergangenen Wochenende eine 1:2-Pleite gegen Werder Bremen.

Union-Trainer Urs Fischer will die Niedersachsen trotz der gerissenen Siegesserie nicht unterschätzen. „Ich denke, sie werden selbstbewusst anreisen“, sagte der Schweizer Coach: „Sie sind gut unterwegs und ein bisschen die Mannschaft der Stunde, auch wenn sie das letzte Spiel in Bremen verloren haben.“

Wolfsburg hatte bei Werder Bremen nach sechs Siegen in Serie am vergangenen Samstag wieder eine Niederlage kassiert (1:2). Dennoch erwartet Fischer „eine schwere Aufgabe“. Auch „Elfmeterschießen haben wir natürlich im Kopf“.

Union selbst war mit drei Pflichtspielsiegen in das neue Jahr gestartet und liegt in der Bundesliga-Tabelle nach 18 Spieltagen einen Punkt hinter Spitzenreiter Bayern München. „Da nimmst du Selbstvertrauen mit“, sagte Fischer.

Leipzigs Jahr der Extreme: Zwischen Triumpf und Neuaufbau

Wolfsburg-Trainer Niko Kovac geht mit jeder Menge Respekt in das Duell. „Das ist der stärkste Gegner, den wir ziehen konnten. Ich glaube, es ist im Moment leichter in München zu spielen als in Berlin“, sagte Kovac. Die Mannschaft von Fischer sei „sehr eingespielt, die Automatismen passen. Wir werden versuchen, eine Überraschung zu landen.“

Dabei helfen kann wieder Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler „macht Fortschritte und war im Training am Montag auch dabei - er reist mit nach Berlin und ist wieder zu 100 Prozent einsatzfähig.“

In der Bundesliga hatte Wolfsburg im September bei Union 0:2 verloren, war danach Vorletzter in der Tabelle - danach ging es aber bergauf. „Das war schon wichtig“, sagte Kovac.

