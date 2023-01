Bundesliga: Joao Cancelo erklärt Wechsel zum FC Bayern, angeblichen Streit mit Guardiola und Zukunftsfrage

Joao Cancelo erklärt, was ihn zum FC Bayern gezogen hat. Außerdem spricht er über einen angeblichen Streit mit Pep Guardiola - mit ManCity hat er auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen.

Der Superstar wurde am Dienstag offiziell beim deutschen Rekordmeister vorgestellt. Zunächst kommt der 28-Jährige auf Leihbasis für ein halbes Jahr von Manchester City nach München. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Es ist ein sehr gutes Gefühl für mich. Ich habe diese Chance ergriffen, denn ich will unbedingt bei einem so großen Verein wie Bayern München spielen“, erklärte Cancelo bei seinem ersten Auftritt an der Säbener Straße: „Als die Möglichkeit kam, habe ich gedacht, dass ich unbedingt wechseln sollte. Ich freue mich auf die Arbeit und mein neues Leben hier als Fußballer.“