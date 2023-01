Halle entlässt Trainer Meyer: "Tabelle lügt nicht"

Nach einer Negativserie mit fünf Spielen ohne Sieg hat der Hallesche FC die Reißleine gezogen und Trainer Andre Meyer freigestellt. Es ist bereits die dritte Trainerentlassung in der 3. Liga an diesem Dienstag.

Vorstandsmitglied Fox: Die Tabelle lügt nicht“

"Die Tabelle lügt nicht. Bei aller Wertschätzung für das große Engagement von Andre Meyer haben die Entwicklung in den letzten Monaten sowie das Auftreten des Teams bei der enttäuschenden Heimniederlage gegen den FSV Zwickau dazu geführt, dass wir uns in Vorstand und Verwaltungsrat einstimmig für eine Trennung ausgesprochen haben", sagte Vorstandsmitglied Jürgen Fox. Halle hatte am Samstag zu Hause gegen Zwickau verloren (0:2).