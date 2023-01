Transfermarkt: Fix! Bayern holt City-Star - Joao Cancelo wechselt nach München, die Zahlen zum Deal

Der FC Bayern München verstärkt sich in der Abwehr. Der Rekordmeister bedient beim englischen Meister Manchester City.

Der FC Bayern München hat Joao Cancelo von Manchester City verpflichtet. Das gab der Rekordmeister am Dienstagmittag bekannt.

„Joao ist einer der Spieler, über den wir schon eine ganze Weile immer wieder nachgedacht haben, weil wir seine Qualitäten sehr schätzen“, erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft.“

FC Bayern verstärkt sich mit Cancelo

„Der FC Bayern ist ein großartiger Verein, einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen“, erklärte der Portugiese in einem ersten Statement: „Ich weiß, dass dieser Club, diese Mannschaft für Titel lebt und jedes Jahr Titel gewinnt. Auch mich treibt der Hunger nach Erfolg an - ich werde mein Bestes für den FC Bayern geben.“