Dänemark-Star wettert gegen Handball-WM! "Schlechtestes Turnier der letzten 20 Jahre"

Das Gigantenduell mit Frankreich für sich entschieden, als erstes Team überhaupt den dritten WM-Titel in Folge geholt - und trotzdem hat der dänische Handball-Star Henrik Möllgaard heftige Kritik am WM-Turnier geübt.

Noch während der Feierlichkeiten nach dem Finale am Sonntag wütete der 38-Jährige über „das am schlechtesten organisierte Turnier, an dem ich seit 20 Jahren teilgenommen habe“. (NEWS: Zwei Deutsche im All-Star-Team)

„Das Essen war schrecklich“, setzte Möllgaard an, auch auf das WLAN „konnten wir uns nicht verlassen“ - was offenbar nur deshalb nicht weiter tragisch war, weil die Stimmung im Team gut gewesen sei und man sich anderweitig habe beschäftigen können.

Handball-WM: Kurioser Dänemark-Spielplan

Was Möllgaard in erster Linie gemeint haben dürfte: Nachdem die Dänen die Vor- und Hauptrunde in Malmö absolviert hatten, fand ihr Viertelfinale in Stockholm statt.