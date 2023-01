Transfer News: BVB kriegt Hazard los! Belgien-Flop schon auf dem Weg nach Eindhoven

Borussia Dortmund wird am Deadline Day eines seiner Sorgenkinder los. Thorgan Hazard steht kurz vor einem Wechsel in die Eredivisie.

Nach SPORT1 -Informationen steht Thorgan Hazard vor einem Wechsel nach Eindhoven. Der 29 Jahre alte Flügelspieler ist bereits auf dem Weg in die Niederlande und wird nach bestandenem Medizincheck auf Leih-Basis zur PSV wechseln. Eine Kaufoption gibt es allerdings nicht. (NEWS: Alles Wichtige zur Bundesliga)

Unklar allerdings, was im Sommer passiert. Hazards Vertrag mit den Schwarz-Gelben läuft eigentlich noch bis 2024. In Dortmund hofft man, dass der Flop in der Eredivisie einschlägt und dort bleibt. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)