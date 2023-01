Transfer News: Philipp Max zu Eintracht Frankfurt! Die Details des Deals

Krösche erklärt: So funktioniert der Frankfurter Erfolgsweg

Philipp Max ist zurück in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt macht den Transfer am Deadline Day perfekt - und verkündet auch die Details des Deals.

Wie der Verein am Deadline Day mitteilte, kommt der Linksverteidiger von der PSV Eindhoven und wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Danach besitzt die Eintracht eine Kaufoption. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht“, wurde Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zitiert.

Max passe sowohl sportlich als auch persönlich „perfekt in unser Team und wir sind froh über die Option, ihn längerfristig binden zu können“.

Philipp Max bei Eintracht Frankfurt mit Nummer 32

Der SGE-Neuzugang hat nach Vereinsangaben bereits erfolgreich den Medizincheck absolviert und erhält in Frankfurt die Trikotnummer 32. Bereits am Dienstagvormittag sollte Max zum ersten Mal am Mannschaftstraining teilnehmen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)