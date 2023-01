Bundesliga: Isco vor Wechsel zu Union Berlin - größter Transfercoup seit Raúl

Vom wilden Gerücht zu neuen Attraktion der Bundesliga? Mit dem Transfer von Isco macht Union Berlin eine knallharte Ansage an die Bundesliga. Der Mittelfeldstar machte sich in Madrid einen Namen, den heute jeder kennt.

Gestern, am Tag vorm Ende der Transferperiode, platzte die Nachricht krachend in den Feierabend: Isco, Fußballgewalt in vier Buchstaben, will offenbar doch zu Union Berlin und brächte die Aura von fünf Champions-League-Siegen an die Alte Försterei. Isco: inzwischen 30 Jahre alt, offensives Mittelfeld, ein Jahrzehnt lang bei Real Madrid, 38 Länderspiele für Spanien - jetzt also Eisern Union?