Serie gerissen! Umut verpasst Weltrekord von Anders Vejrgang Weltrekordversuch endet dramatisch

Der Traum vom Weekend-League-Rekord ist für Umut Gültekin vorerst vorbei © @rblzgaming

Marc Engelbrecht

FIFA-Weltmeister Umut Gültekin war auf einem guten Weg, den Weekend-League-Rekord von Anders Vejrgang zu brechen. Doch nun ist die Serie gerissen.

Schluss. Aus. Vorbei! Die FUT-Champions-Siegesserie von FIFA-Weltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Beim Stand von 330-0 musste der Deutsche die bittere erste Niederlage hinnehmen.

Damit bleibt die Bestmarke von Teamkollege Anders „RBLZ_Vejrgang“ Vejrgang aus FIFA 21 bestehen. Der junge Däne konnte damals insgesamt 535 Weekend-League-Spiele in Folge für sich entscheiden.

So konnte es zu Umuts erster Niederlage in FIFA 23 kommen

Bereits zu Beginn der Partie deutete sich an, dass der Gegner zu einem Stolperstein auf dem Weg zur neuen Bestmarke werden könnte. Nach einer Unkonzentriertheit in der fünften Minute geriet Umut früh mit 0:1 in Rückstand. Ein Gegentreffer, der vorwiegend auf die Pressing-Taktik seines Kontrahenten zurückzuführen war und an der der 20-Jährige im weiteren Verlauf noch einige Male verzweifeln sollte.

Trotz einer optischen Überlegenheit in Halbzeit eins vermochte es der Profi der Roten Bullen nicht, sich eindeutige Chancen herauszuspielen. Da er defensiv aber ebenfalls kaum etwas zuließ, blieb der Zwischenstand bis in die Endphase bestehen. In jener konnte sich der Deutsche zwar mehrmals in gefährliche Abschlusspositionen bringen, unsauber ausgeführte Übersteiger verhinderten allerdings beste Möglichkeiten.

Die größte Gelegenheit vergab der Leipziger zum eigenen Leidwesen in der 88. Minute, als er mit TOTY-Benzema von der linken Seite in den Strafraum eindringen konnte. Die Kombination aus einem ungünstigen Winkel sowie der Fußabwehr von Milan-Keeper Mike Maignan verhinderten jedoch den späten Ausgleich und damit die Hoffnung auf den Lucky Punch. Der Abpfiff besiegelte schließlich das vorläufige Ende der Rekordjagd.

Dieser Spieler ließ den Weltmeister verzweifeln

Schon kurz nach der Pleite stand die Frage um die Identität des Gegners im Raum. Über die PSN-ID „ElFlaco_6875″ lässt sich herausfinden, dass es sich dabei um einen Spieler aus der Elite Division handelt, da er im offiziellen FGS 23 FUT Division Rivals Leaderboard gelistet ist. Hier können die Platzierung, der Skill-Wert sowie die Nation eingesehen werden. Season zwei beendete der Franzose mit 339 Punkten auf Rang 9911. In Season drei befindet er sich derzeit mit 533 Punkten auf Position 4836.

Dieser Spieler konnte Umut besiegen

Den entscheidenden Hinweis lieferte der Umut-Bezwinger am Ende aber selbst. Der User „jneef10″ postete ein Bild in seiner Instagram-Story, unter dem er mit dem Wort „desolé“ beim amtierenden Weltmeister um Verzeihung bittet.