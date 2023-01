Transfer-News: Weltrekordangebot für Europameisterin Russo?

Laut Medienberichten soll der FC Arsenal aus der Women‘s Super League mehr als 400.000 Pfund (456.000 Euro) für die Angreiferin vom Ligarivalen Manchester United geboten haben - diese Summe hatte der FC Barcelona im vergangenen September für Russos Nationalteamkollegin Keira Walsh an Manchester City gezahlt.

Von Manchester United zum FC Arsenal?

Russos Vertrag läuft in diesem Sommer aus, die bisherigen Verhandlungen mit ManUnited über eine Verlängerung waren gescheitert.

Am Dienstag schließt auch in England das Transferfenster. Auf dem Weg zum Triumph bei der Heim-EM im vergangenen Sommer hatte Russo vier Turniertreffer für die Lionesses erzielt.

In der englischen Meisterschaft führt Manchester United die Tabelle nach elf Spielen mit 28 Zählern punktgleich mit dem FC Chelsea an, Arsenal (25) hat auf Rang drei noch ein Spiel in der Hinterhand.